La definizione e la soluzione di: Luogo pieno di alberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Luogo pieno di alberi

Alla base dell'albero natalizio ci sono gli antichissimi usi, tipici di varie culture, di adorare o di avere alberi sacri, come gli alberi del paradiso... Il bosco (o selva) è un'area di superficie terrestre con estensione minima di 0,2 ettari, formata da un'associazione vegetale di alberi selvatici di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

