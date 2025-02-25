Vi si tengono le lezioni di catechismo per i bambini nei cruciverba: la soluzione è Oratorio

ORATORIO

Curiosità e Significato di Oratorio

Approfondisci la parola di 8 lettere Oratorio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Come si scrive la soluzione Oratorio

Stai cercando la risposta alla definizione "Vi si tengono le lezioni di catechismo per i bambini"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 8 lettere della soluzione Oratorio:
O Otranto
R Roma
A Ancona
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A P E T T C N

