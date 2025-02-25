Vi si tengono le lezioni di catechismo per i bambini nei cruciverba: la soluzione è Oratorio
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vi si tengono le lezioni di catechismo per i bambini' è 'Oratorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ORATORIO
Curiosità e Significato di Oratorio
Approfondisci la parola di 8 lettere Oratorio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Oratorio
Stai cercando la risposta alla definizione "Vi si tengono le lezioni di catechismo per i bambini"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 8 lettere della soluzione Oratorio:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
A A P E T T C N
