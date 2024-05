Significato della soluzione per: Lo mantengono i sacerdoti

Si distinguono dalla parola single, che indica di preferenza una persona non impegnata in una relazione sentimentale. Il celibato, per gli uomini, e il nubilato, per le donne, indicano lo stato civile degli adulti non sposati, detti rispettivamente celibi e nubili. Le parole celibe e nubile hanno come sinonimo rispettivamente scapolo per l'uomo e zitella per la donna, anche se il registro e soprattutto la connotazione sono molto diversi.

Italiano: Sostantivo: celibato ( approfondimento) m inv . (sociologia) (psicologia) (antropologia) (diritto) condizione propria di un uomo non sposato. (per estensione) condizione propria di chi non ha contratto matrimonio. Sillabazione: ce | li | bà | to. Pronuncia: IPA: /teli'bato/ . Etimologia / Derivazione: da celibe . Termini correlati: (sessualità) nubilato.