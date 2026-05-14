Non le mantengono i marinai
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non le mantengono i marinai' è 'Promesse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PROMESSE
Perché la soluzione è Promesse? Le promesse sono impegni o assicurazioni fatte da una persona, spesso con l'intento di rassicurare o convincere qualcun altro. Tuttavia, non le mantengono i marinai, che sono spesso associati a impegni non rispettati o a parole che si perdono nel mare dell'incertezza. Questo collegamento evidenzia come le promesse possano essere fragili e soggette a tradimenti, lasciando spesso delusione e sfiducia tra coloro che le hanno ascoltate. La loro natura temporanea si dissolve come le onde del mare.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non le mantengono i marinai". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Non le mantengono i marinai nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Promesse
Quando la definizione "Non le mantengono i marinai" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non le mantengono i marinai" conferma che la soluzione 'Promesse' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Promesse
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non le mantengono i marinai" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Promesse' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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