La definizione e la soluzione di 8 lettere: Il fidanzato ne festeggia l addio. CELIBATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il celibato, nel diritto, è lo stato civile di un uomo non sposato, ossia celibe. L'analoga condizione della donna non sposata (nubile), è detta nubilato. Nella religione con celibato, ci si riferisce all'impegno di un membro del clero di vivere senza contrarre matrimonio. Per la Chiesa cattolica il voto di castità, praticato dai religiosi, differisce dal celibato come natura; non è legato alla disciplina ecclesiastica, come nel caso degli ordini maggiori (escluso il diaconato) nella Chiesa latina, ma fa parte della natura stessa del monachesimo. In alcune religioni il celibato è comunemente praticato come una fase temporanea, come per gli ...

celibato ( approfondimento) m inv

(sociologia) (psicologia) (antropologia) (diritto) condizione propria di un uomo non sposato (per estensione) condizione propria di chi non ha contratto matrimonio

Sillabazione

ce | li | bà | to

Pronuncia

IPA: /teli'bato/

Etimologia / Derivazione

da celibe

Termini correlati