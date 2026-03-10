La indossano le donne e i sacerdoti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La indossano le donne e i sacerdoti' è 'Sottana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOTTANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La indossano le donne e i sacerdoti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La indossano le donne e i sacerdoti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sottana? La sottana è un indumento tradizionale che viene indossato sia da alcune donne che da sacerdoti durante occasioni religiose o cerimonie speciali. La sua presenza evidenzia un legame con usanze antiche e con la cultura religiosa, rappresentando spesso un simbolo di rispetto e di modestia. Le donne possono usarla come parte di un abbigliamento tradizionale o in contesti formali, mentre i sacerdoti la adottano come elemento di abbigliamento liturgico. È un capo che unisce praticità e simbolismo.

La indossano le donne e i sacerdoti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sottana

La soluzione associata alla definizione "La indossano le donne e i sacerdoti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La indossano le donne e i sacerdoti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sottana:

S Savona O Otranto T Torino T Torino A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La indossano le donne e i sacerdoti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

