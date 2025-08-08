Apparecchi che mantengono a temperatura costante gli ambienti
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Apparecchi che mantengono a temperatura costante gli ambienti' è 'Termostati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TERMOSTATI
Perché la soluzione è Termostati? I termostati sono dispositivi fondamentali per garantire il comfort negli ambienti domestici e lavorativi. Essi regolano automaticamente la temperatura, accendendo o spegnendo sistemi di riscaldamento e raffreddamento in modo da mantenere un livello stabile e piacevole. Questa funzione permette di evitare sbalzi termici fastidiosi e di ottimizzare i consumi energetici. La presenza di un termostato assicura un ambiente sempre confortevole, adattandosi alle esigenze degli utenti e alle condizioni climatiche esterne.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Apparecchi che mantengono a temperatura costante gli ambienti". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Apparecchi che mantengono a temperatura costante gli ambienti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Termostati
La definizione "Apparecchi che mantengono a temperatura costante gli ambienti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Apparecchi che mantengono a temperatura costante gli ambienti" conferma che la soluzione 'Termostati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Termostati
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Apparecchi che mantengono a temperatura costante gli ambienti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Termostati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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