Sacerdoti buddisti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sacerdoti buddisti' è 'Bonzi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BONZI

Perché la soluzione è Bonzi? I bonzi sono sacerdoti buddisti che rivestono un ruolo importante all’interno delle comunità spirituali. Essi dedicano la loro vita alla pratica religiosa, alla meditazione e all’insegnamento dei precetti buddisti. La loro presenza rappresenta un punto di riferimento per i devoti, offrendo guida e sostegno spirituale. Attraverso le loro attività, i bonzi contribuiscono alla diffusione della cultura e delle tradizioni buddhiste, mantenendo vivo il legame tra fede e pratica quotidiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sacerdoti buddisti". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Sacerdoti buddisti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bonzi

Per risolvere la definizione "Sacerdoti buddisti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sacerdoti buddisti" conferma che la soluzione 'Bonzi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Bonzi

B Bologna O Otranto N Napoli Z Zara I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sacerdoti buddisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bonzi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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