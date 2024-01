La definizione e la soluzione di: Lo venerano milioni di Asiatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Buddha (), pubblicato anche come Budda, è un manga scritto e disegnato da Osamu Tezuka. L'opera, pubblicata per la prima volta a settembre del 1972 sulle pagine di Kibo no tomo della casa editrice Ushio Shuppansha, divenne una delle opere più lunghe disegnate dall'autore, che la portò a termine undici anni più tardi, nel dicembre del 1983. I vari capitoli sono stati raccolti in 14 volumi tankobon usciti fra il 1974 e il 1984.

Sebbene il manga sia ispirato alla vita di Gautama Buddha, esso non si pone come un'accurata biografia storica del monaco indiano. Nell'opera sono infatti presenti elementi comici, fantastici e avventurosi secondo il tipico stile dell'autore. In particolare, Tezuka decise di inserire alcuni personaggi inventati per poter illustrare con precisione la situazione contraddittoria del sistema indiano delle caste. L'autore, inoltre, scelse un titolo essenziale e s'impegnò a dar vita a un romanzo di formazione in cui i valori del Buddhismo e la condizione degli esseri umani fossero saldamente legati. L'editore Gianni Miriantini, nella prefazione all'opera, ha scritto:

L'edizione italiana del manga è stata interamente curata dalla Hazard Edizioni che l'ha pubblicata dal gennaio del 1999 al giugno del 2002; questa pubblicazione è stata proposta con le tavole ribaltate, in modo da permettere una lettura del manga all'occidentale. Nel 2021 è stata annunciata una riedizione da parte di J-Pop all'interno della collana Osamushi Collection che raccoglie le opere dell'autore. Questa nuova edizione in 7 volumi, ognuno contenente 2 numeri dell'edizione normale e col senso di lettura originale, è stata pubblicata a partire dalla fine del 2021 e durante tutto il 2022.

Buddha ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico. Nel 2004 e nel 2005 l'opera è stata premiata agli Eisner Awards e a fine 2010 vi erano oltre 20 milioni di copie in circolazione, rendendola una delle serie manga più vendute di sempre.

Dal manga sono stati realizzati due film anime, usciti rispettivamente nel 2011 e nel 2014, prodotti dalla Tezuka Production e animati dalla Toei Animation. Il terzo e conclusivo film è stato cancellato per problemi finanziari.

Italiano

Sostantivo

budda m inv

(religione) nel buddismo: essere che ha raggiunto lo stato di massima illuminazione termine che appare in alcune locuzioni per indicare la postura di un uomo seduto a gambe incrociate, in particolare se è sovrappeso o se ha un atteggiamento di impassibilità; è preceduto regolarmente dall'articolo indeterminativo Stava seduto come un budda .

Sembravi un budda.

Sillabazione

bùd | da

Pronuncia

IPA: /'budda/

Etimologia / Derivazione

(essere che ha raggiunto lo stato di massima illuminazione) dal sostantivo e aggettivo sanscrito (buddha) "risvegliato", participio passato del verbo (bodhati) "svegliare"

dal sostantivo e aggettivo sanscrito "risvegliato", participio passato del verbo "svegliare" (postura di un uomo seduto a gambe incrociate) dall'iconografia di Gautama Buddha, fondatore del buddismo e considerato dai fedeli il risvegliato per antonomasia e dunque insignito del titolo di Budda

Sinonimi

(essere che ha raggiunto lo stato di massima illuminazione) risvegliato

Parole derivate

Budda, buddità

Termini correlati

buddismo

Varianti