La Soluzione ♚ Un pesante indumento La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PALETOT . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un pesante indumento. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PALETOT

Significato della soluzione per: Un pesante indumento Un paltò (dal francese paletot) è una specie di soprabito del tipo frock coat, di solito un po' più lungo e più largo di quelli comuni, generalmente indossato sopra il frac, la redingote e altro capo di abbigliamento. Può essere realizzato in flanella, in tweed, nei colori nero, o blu marino.

Altre Definizioni con paletot; pesante; indumento;