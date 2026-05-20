Rendono pesante il cuore

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Rendono pesante il cuore' è 'Dispiaceri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISPIACERI

La risposta Dispiaceri è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Dispiaceri? I dispiaceri sono sentimenti che rendono pesante il cuore, influenzando l’umore e la serenità di una persona. Quando si affrontano momenti difficili o delusioni, il peso delle emozioni negative si accumula, creando una sensazione di oppressione interiore. Questa sofferenza può derivare da perdite, delusioni o incomprensioni, e spesso si manifesta con tristezza, tristezza o malinconia. I dispiaceri, quindi, sono quelle emozioni che appesantiscono l’animo e offuscano la gioia di vivere.

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Rendono pesante il cuore nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Dispiaceri

Questa pagina è dedicata alla definizione "Rendono pesante il cuore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dispiaceri'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Rendono pesante il cuore

Rendono pesante il cuore Risposta: DISPIACERI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: D_________

D_________ Inizia con: D

D Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola S Savona P Padova I Imola A Ancona C Como E Empoli R Roma I Imola

La soluzione 'Dispiaceri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Rendono pesante il cuore". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.