Rendono pesante il cuore

Anna Spiotta | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Rendono pesante il cuore' è 'Dispiaceri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISPIACERI

La risposta Dispiaceri è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Dispiaceri? I dispiaceri sono sentimenti che rendono pesante il cuore, influenzando l’umore e la serenità di una persona. Quando si affrontano momenti difficili o delusioni, il peso delle emozioni negative si accumula, creando una sensazione di oppressione interiore. Questa sofferenza può derivare da perdite, delusioni o incomprensioni, e spesso si manifesta con tristezza, tristezza o malinconia. I dispiaceri, quindi, sono quelle emozioni che appesantiscono l’animo e offuscano la gioia di vivere.

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Rendono pesante il cuore nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Dispiaceri

Questa pagina è dedicata alla definizione "Rendono pesante il cuore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dispiaceri'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Rendono pesante il cuore
  • Risposta: DISPIACERI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: D_________
  • Inizia con: D
  • Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
S Savona
P Padova
I Imola
A Ancona
C Como
E Empoli
R Roma
I Imola

La soluzione 'Dispiaceri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Rendono pesante il cuore". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Con rendono: La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate 

Con pesante: Pesante e faticosa 

Con cuore: Non voluto come il battito del cuore 