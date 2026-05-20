Rendono pesante il cuore
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SOLUZIONE: DISPIACERI
La risposta Dispiaceri è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Dispiaceri? I dispiaceri sono sentimenti che rendono pesante il cuore, influenzando l’umore e la serenità di una persona. Quando si affrontano momenti difficili o delusioni, il peso delle emozioni negative si accumula, creando una sensazione di oppressione interiore. Questa sofferenza può derivare da perdite, delusioni o incomprensioni, e spesso si manifesta con tristezza, tristezza o malinconia. I dispiaceri, quindi, sono quelle emozioni che appesantiscono l’animo e offuscano la gioia di vivere.
Rendono pesante il cuore nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Dispiaceri
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Rendono pesante il cuore
- Risposta: DISPIACERI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: D_________
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Dispiaceri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Rendono pesante il cuore". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con rendono: La rendono difficile le improvvise e abbondanti nevicate
Con pesante: Pesante e faticosa
Con cuore: Non voluto come il battito del cuore