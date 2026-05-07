Un indumento che richiede poca stoffa

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un indumento che richiede poca stoffa' è 'Slip'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SLIP

Perché la soluzione è Slip? Il termine slip si riferisce a un indumento che richiede poca stoffa, caratterizzato da una vestibilità aderente e semplice. Questo capo di abbigliamento è pensato per essere pratico e confortevole, spesso utilizzato come biancheria intima. La sua forma minimalista e la quantità ridotta di tessuto lo rendono ideale per chi desidera un abbigliamento discreto e leggero. Gli slip sono disponibili in vari materiali e colori, adattandosi alle preferenze di chi li indossa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un indumento che richiede poca stoffa". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un indumento che richiede poca stoffa nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Slip

Per risolvere la definizione "Un indumento che richiede poca stoffa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un indumento che richiede poca stoffa" conferma che la soluzione 'Slip' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Slip

S Savona L Livorno I Imola P Padova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un indumento che richiede poca stoffa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Slip' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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