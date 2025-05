Legno nero lucente e pesante nei cruciverba: la soluzione è Ebano

EBANO

Curiosità e Significato di "Ebano"

L'ebano è un legno scuro, nero lucente e molto pesante, apprezzato per la sua durezza e bellezza. Originario di Africa e Asia, viene spesso utilizzato per mobili, strumenti musicali e intarsi. La sua superficie liscia e il colore intenso lo rendono molto apprezzato nell'artigianato di lusso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un pregiato legno durissimoIl legno cui si paragona la carnagione più scuraPregiato legno neroIl legno nero e lucenteUn pregiato legno neroUn legno nero

E Empoli

B Bologna

A Ancona

N Napoli

O Otranto

