PALETOT

Curiosità e Significato di Paletot

Hai risolto il cruciverba con Paletot? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Paletot.

Perché la soluzione è Paletot? Il termine paletot indica un cappotto invernale di stile classico, spesso in tessuto pesante e con una silhouette elegante. Originario del francese, è ideale per affrontare le giornate fredde con raffinatezza. Perfetto per chi cerca un capo versatile e senza tempo, il paletot rappresenta l'equilibrio tra praticità e moda. Un vero simbolo di stile anche nelle stagioni più rigide.

Come si scrive la soluzione Paletot

Se ti sei imbattuto nella definizione "Capo invernale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

T Torino

O Otranto

T Torino

