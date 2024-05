La città natale di Eraclito

Significato della soluzione per: La citta natale di eraclito

Nome proprio

Efeso (in greco antico: fes, Éphesos; in latino Ephesus; in turco Efes, inoltre, potrebbe derivare dall'ittita Apasa) fu una delle più grandi città ioniche in Anatolia, alla foce del fiume Caistro, sulla costa dell'odierna Turchia. La città si trovava nell'attuale Turchia approssimativamente fra le città di Smirne e Aydin. Fu un importante e ricco centro commerciale e, dal 129 a.C., fu la capitale della provincia romana di Asia.

