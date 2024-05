La Soluzione ♚ La città natale di Duccio Galimberti La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CUNEO . Ecco la soluzione verificata per la definizione La città natale di Duccio Galimberti. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La citta natale di duccio galimberti: Cuneo scorre lungo una via mediana che sbocca sull'ampia piazza galimberti: la città fu infatti plasmata come cittadella militare antifrancese dai savoia... Cuneo (IPA: ['kuneo] ) (Coni in piemontese; IPA: ['kni]) è un comune italiano di 56 008 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia del Piemonte. La città è sorta presso la confluenza dei corsi d'acqua Stura e Gesso, su un "cùneo" la cui caratteristica conformazione ne ha ispirato il nome. Il nucleo più antico, e centro storico, è caratterizzato da un impianto a scacchiera che, partendo dal vertice dell'immaginario cuneo scorre lungo una via mediana che sbocca sull'ampia piazza Galimberti: la città fu infatti plasmata come cittadella militare antifrancese dai Savoia, ed è uno dei pochi capoluoghi dell'Italia settentrionale ad avere ...

