La definizione e la soluzione di 6 lettere: La città natale di Cimarosa. AVERSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Latino

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Aversa (AFI: /a'vrsa/, Aværza in dialetto aversano) è un comune italiano di 49 612 abitanti della provincia di Caserta in Campania. Fondata dai Normanni nel 1030 e sede dell'antica contea di Aversa, la città è posta al centro di un territorio pianeggiante conosciuto come agro aversano, vasta area rurale dell'antica Terra di Lavoro nota anche come Campania Felix. Il nome della città deriva dal luogo della sua fondazione Sancti Pauli ad Averze. La radice del suo nome richiama quello di Velsu, una delle dodici antiche città etrusche non ancora individuate. Con il passare delle generazioni è stato poi corretto in Verzelus, Versaro e ...

aversa

nominativo femminile singolare di aversus vocativo femminile singolare di aversus ablativo femminile singolare di aversus nominativo neutro plurale di aversus accusativo neutro plurale di aversus vocativo neutro plurale di aversus

Sostantivo, forma flessa

aversa n

nominativo plurale di aversum accusativo plurale di aversum vocativo plurale di aversum

Voce verbale

aversa

nominativo femminile singolare del participio perfetto (aversus) di averto vocativo femminile singolare del participio perfetto (aversus) di averto ablativo femminile singolare del participio perfetto (aversus) di averto nominativo neutro plurale del participio perfetto (aversus) di averto accusativo neutro plurale del participio perfetto (aversus) di averto vocativo neutro plurale del participio perfetto (aversus) di averto

Pronuncia

( pronuncia classica ) IPA: /a'wer.sa/

) IPA: ( pronuncia classica, ablativo femminile singolare ) IPA: /a'wer.sa/

) IPA: (pronuncia ecclesiastica) IPA: /a'ver.sa/

Etimologia / Derivazione

vedi aversum, aversus, averto