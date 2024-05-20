Un maestoso albero che cresce nella savana

Home / Soluzioni Cruciverba / Un maestoso albero che cresce nella savana

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un maestoso albero che cresce nella savana' è 'Baobab'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAOBAB

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un maestoso albero che cresce nella savana" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un maestoso albero che cresce nella savana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Baobab? Il baobab è un imponente albero che si trova nelle vaste pianure della savana. La sua chioma è gigante e appariscente, mentre il tronco spesso può contenere grandi quantità di acqua. È considerato un simbolo di vita e resistenza in ambienti aridi e ostili. La sua presenza è fondamentale per l'ecosistema locale, offrendo rifugio e nutrimento a molte specie. Un vero gigante della natura africana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un maestoso albero che cresce nella savana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Baobab

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un maestoso albero che cresce nella savana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un maestoso albero che cresce nella savana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Baobab:

B Bologna A Ancona O Otranto B Bologna A Ancona B Bologna

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un maestoso albero che cresce nella savana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un albero nella savanaAlbero citato da Celentano in AzzurroAlbero africano dal tronco gigantescoUn maestoso albero della savanaCresce nella savanaUn albero che cresce in filari lungo i fiumiAlbero che cresce in montagnaUn albero che cresce spontaneo in Sardegna