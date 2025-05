Un albero che cresce spontaneo in Sardegna nei cruciverba: la soluzione è Pino Marittimo

PINO MARITTIMO

Curiosità e Significato di "Pino Marittimo"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Pino Marittimo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pino Marittimo? Il pino marittimo è un albero evergreen originario delle zone costiere e cresce comunemente in Sardegna, caratterizzato da una folta chioma e aghi lunghi. È noto per la sua resistenza al vento e alla salinità, rendendolo particolarmente adatto agli ambienti marini.

Come si scrive la soluzione: Pino Marittimo

Hai trovato la definizione "Un albero che cresce spontaneo in Sardegna" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

N Napoli

O Otranto

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

T Torino

T Torino

I Imola

M Milano

O Otranto

