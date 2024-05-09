Un maestoso albero della savana

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un maestoso albero della savana' è 'Baobab'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAOBAB

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un maestoso albero della savana" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un maestoso albero della savana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Baobab? Il baobab è un albero imponente che si trova principalmente nelle regioni della savana africana. Con il suo tronco a forma di bottiglia e le sue grandi foglie, rappresenta un elemento distintivo del paesaggio, offrendo rifugio e risorsa per molte specie. La sua presenza è simbolo di resilienza e longevità, poiché può vivere per secoli. La sua figura maestosa si erge come un vero e proprio monumento naturale, catturando l'attenzione di chi attraversa questi territori.

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Un maestoso albero della savana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Baobab

Quando la definizione "Un maestoso albero della savana" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un maestoso albero della savana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Baobab:

B Bologna A Ancona O Otranto B Bologna A Ancona B Bologna

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un maestoso albero della savana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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