La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si usa per spegnere piccoli incendi' è 'Estintore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESTINTORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si usa per spegnere piccoli incendi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si usa per spegnere piccoli incendi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Estintore? L'estintore è uno strumento portatile fondamentale per spegnere incendi di piccole dimensioni. È progettato per intervenire rapidamente, evitando che il fuoco si diffonda e causando danni maggiori. Utilizzarlo tempestivamente può salvare vite e proprietà, rappresentando una risorsa essenziale in abitazioni, uffici e veicoli. La sua presenza è spesso obbligatoria in locali pubblici e luoghi di lavoro, garantendo sicurezza e prevenzione.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si usa per spegnere piccoli incendi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si usa per spegnere piccoli incendi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Estintore:

E Empoli S Savona T Torino I Imola N Napoli T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si usa per spegnere piccoli incendi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

