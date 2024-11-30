Si usa per vedere oggetti molto piccoli

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Si usa per vedere oggetti molto piccoli' è 'Microscopio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MICROSCOPIO

Perché la soluzione è Microscopio? Un microscopio è uno strumento progettato per osservare dettagli invisibili a occhio nudo, come cellule, batteri o particelle minute. Grazie alle sue lenti e all’ingrandimento, permette di esplorare mondi nascosti, rivelando strutture e caratteristiche che altrimenti rimarrebbero sconosciute. Questo strumento è fondamentale in ambito scientifico, medico e didattico, facilitando lo studio approfondito di elementi microscopici. La sua invenzione ha rivoluzionato la comprensione della biologia e delle scienze naturali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si usa per vedere oggetti molto piccoli". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Si usa per vedere oggetti molto piccoli nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Microscopio

La soluzione associata alla definizione "Si usa per vedere oggetti molto piccoli" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si usa per vedere oggetti molto piccoli" conferma che la soluzione 'Microscopio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Microscopio

M Milano I Imola C Como R Roma O Otranto S Savona C Como O Otranto P Padova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si usa per vedere oggetti molto piccoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Microscopio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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