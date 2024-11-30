Si usa per vedere oggetti molto piccoli
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Si usa per vedere oggetti molto piccoli' è 'Microscopio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MICROSCOPIO
Perché la soluzione è Microscopio? Un microscopio è uno strumento progettato per osservare dettagli invisibili a occhio nudo, come cellule, batteri o particelle minute. Grazie alle sue lenti e all’ingrandimento, permette di esplorare mondi nascosti, rivelando strutture e caratteristiche che altrimenti rimarrebbero sconosciute. Questo strumento è fondamentale in ambito scientifico, medico e didattico, facilitando lo studio approfondito di elementi microscopici. La sua invenzione ha rivoluzionato la comprensione della biologia e delle scienze naturali.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si usa per vedere oggetti molto piccoli". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Si usa per vedere oggetti molto piccoli nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Microscopio
La soluzione associata alla definizione "Si usa per vedere oggetti molto piccoli" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si usa per vedere oggetti molto piccoli" conferma che la soluzione 'Microscopio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Microscopio
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si usa per vedere oggetti molto piccoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Microscopio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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