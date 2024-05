La Soluzione ♚ Si usa per effettuare ricerche marine

: SONAR

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Si usa per effettuare ricerche marine: E australia concordarono di effettuare ricerche approfondite su 120000 km² di fondale marino. in questa fase della ricerca, iniziata il 6 ottobre 2014... Il sonar (termine che nasce come acronimo dell'espressione inglese sound navigation and ranging) è una tecnica che utilizza la propagazione del suono sott'acqua per la navigazione, comunicazione o per rilevare la presenza e la posizione di sottomarini o oggetti sotto il livello del mare. Si distinguono in attivi e passivi. Il sonar dei sottomarini è inoltre strumento indispensabile nelle fasi di emersione dei battelli. Il sottomarino che deve riemergere utilizza il sonar per controllare che nell'arco dell'orizzonte non ci siano ostacoli che possano pregiudicare la sicurezza di manovra.

Altre Definizioni con sonar; effettuare; ricerche; marine;