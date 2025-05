Una difesa contro gli incendi nei cruciverba: la soluzione è Estintore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una difesa contro gli incendi' è 'Estintore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESTINTORE

Curiosità e Significato di "Estintore"

Vuoi sapere di più su Estintore? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Estintore.

Perché la soluzione è Estintore? L'estintore è un dispositivo fondamentale per la sicurezza antincendio, progettato per spegnere le fiamme in modo rapido ed efficace. È composto da un contenitore pressurizzato che rilascia sostanze chimiche, come acqua o schiuma, per soffocare il fuoco. Avere un estintore a portata di mano può fare la differenza in situazioni di emergenza, permettendo di affrontare piccoli incendi prima che si trasformino in disastri.

Come si scrive la soluzione Estintore

Se "Una difesa contro gli incendi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

