Per spegnere i piccoli incendi: Precedentemente colpita da un incendio. nel telaio dell'edificio (soprannominato "la foresta"), proprio allo scopo di evitare gli incendi, non era mai stata portata... Curiosità su: Precedentemente colpita da un incendio. nel telaio dell'edificio (soprannominato "la foresta"), proprio allo scopo di evitare gli incendi, non era mai stata portata... L'estintore d'incendio è un apparecchio che contiene un agente estinguente che può essere espulso per effetto della pressione interna e diretto su un incendio. La pressione può essere pressione permanente o pressione ottenuta dal rilascio di un gas ausiliario contenuto in una cartuccia. Italiano Sostantivo estintore ( approfondimento) m sing (pl.: estintori) apparecchio per spegnere un principio d'incendio contenente anidride carbonica o altre speciali sostanze che vengono espulse e indirizzate verso la base del fuoco Sillabazione e | stin | tò | re Pronuncia IPA: /estin'tore/ Etimologia / Derivazione derivazione di estinguere, dal latino exstinguere formato da ex- e da stinguere cioè "spegnere"

