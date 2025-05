La sua bombola è rossa nei cruciverba: la soluzione è Estintore

ESTINTORE

Curiosità e Significato di "Estintore"

La soluzione Estintore di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Estintore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Estintore? Il riferimento alla bombola rossa suggerisce un'estintore, poiché in molti paesi la cilindrata dei dispositivi antincendio è di colore rosso. Gli estintori rossi sono comunemente utilizzati per spegnere incendi di diverso tipo, quindi la connessione tra la bombola rossa e l'estintore diventa subito evidente. Comprendere questo legame è fondamentale per riconoscere e utilizzare correttamente gli strumenti di sicurezza in caso di emergenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Spegne i piccoli incendiSpegne un principio d incendio con la schiumaSpegne piccoli incendiCanoro uccelletto con la faccia rossaAnche l occhio vuol la suaIdeò la Croce Rossa

Come si scrive la soluzione Estintore

Hai trovato la definizione "La sua bombola è rossa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A T A S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARISTA" ARISTA

