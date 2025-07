Si alzano in volo per spegnere gli incendi nei cruciverba: la soluzione è Canadair

CANADAIR

Curiosità e Significato di Canadair

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Canadair, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Canadair? Il Canadair è un aereo speciale usato per spegnere incendi boschivi, capace di atterrare sull'acqua e poi rifornirsi in volo. Il suo nome deriva dal marchio canadese che lo produce, e simbolizza l'eroismo di questi velivoli nel proteggere foreste e comunità. Quando il fuoco divampa, i Canadair alzano in volo per contenere le fiamme e salvare ambienti vitali.

Come si scrive la soluzione Canadair

Hai trovato la definizione "Si alzano in volo per spegnere gli incendi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

I Imola

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z D A N A Mostra soluzione



