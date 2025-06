Dispositivo che indica i tempi negli elettrodomestici nei cruciverba: la soluzione è Timer

Home / Soluzioni Cruciverba / Dispositivo che indica i tempi negli elettrodomestici

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dispositivo che indica i tempi negli elettrodomestici' è 'Timer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIMER

Curiosità e Significato di "Timer"

Approfondisci la parola di 5 lettere Timer: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Timer? Il termine timer si riferisce a un dispositivo che misura e controlla il tempo, spesso utilizzato negli elettrodomestici per programmare l'accensione e lo spegnimento di un apparecchio. Ad esempio, in un forno o in una macchina del caffè, il timer consente di impostare la durata della cottura o dell'infusione, garantendo risultati ottimali senza dover monitorare costantemente il processo. In questo modo, il timer rende la vita quotidiana più semplice e organizzata, permettendo di dedicarsi ad

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo si aziona per evitare che la pasta si scuociaOrologio temporizzatoreUn orologio da cucinaDispositivo che indica i tempiLa locuzione latina che indica ciò che ha anticipato i tempiTroia ai tempi di Omero

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Timer

La definizione "Dispositivo che indica i tempi negli elettrodomestici" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

I Imola

M Milano

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F E H S R E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REFRESH" REFRESH

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.