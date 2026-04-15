L indica un cartello verde

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L indica un cartello verde' è 'Autostrada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTOSTRADA

Perché la soluzione è Autostrada? Un cartello verde che si incontra lungo le strade italiane segnala un'importante via di comunicazione, spesso collegando città e regioni diverse. Questo segnale indica che si tratta di una strada principale, adatta a veicoli di grande portata e velocità. La presenza di un tale cartello invita i conducenti a seguire quella direzione per raggiungere destinazioni più rapidamente. La segnaletica di colore verde è facilmente riconoscibile e contribuisce a orientare il traffico in modo efficiente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L indica un cartello verde". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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L indica un cartello verde nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Autostrada

La soluzione associata alla definizione "L indica un cartello verde" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L indica un cartello verde" conferma che la soluzione 'Autostrada' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Autostrada

A Ancona U Udine T Torino O Otranto S Savona T Torino R Roma A Ancona D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L indica un cartello verde" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Autostrada' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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