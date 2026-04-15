L indica un cartello verde
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L indica un cartello verde' è 'Autostrada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AUTOSTRADA
Perché la soluzione è Autostrada? Un cartello verde che si incontra lungo le strade italiane segnala un'importante via di comunicazione, spesso collegando città e regioni diverse. Questo segnale indica che si tratta di una strada principale, adatta a veicoli di grande portata e velocità. La presenza di un tale cartello invita i conducenti a seguire quella direzione per raggiungere destinazioni più rapidamente. La segnaletica di colore verde è facilmente riconoscibile e contribuisce a orientare il traffico in modo efficiente.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L indica un cartello verde". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
L indica un cartello verde nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Autostrada
La soluzione associata alla definizione "L indica un cartello verde" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L indica un cartello verde" conferma che la soluzione 'Autostrada' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Autostrada
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L indica un cartello verde" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Autostrada' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si imbocca dai caselliUna arteria a pagamentoÈ nota anche come A1Fu detto il Conte VerdeLa forma del cartello stradale STOPIndica l abbondanzaSi indica con una WIndica bibite multivitaminiche
A A L N C A U V I C C N O O