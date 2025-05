Vi fa giorno prima che da noi nei cruciverba: la soluzione è Asia

ASIA

Curiosità e Significato di "Asia"

Vuoi sapere di più su Asia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Asia.

La parola ASIA si riferisce a un continente in cui il fuso orario è generalmente avanti rispetto all'Europa. Di conseguenza, quando è giorno in Asia, è ancora notte in molte parti d'Europa, facendo sì che fa giorno prima che da noi.

Come si scrive la soluzione: Asia

La definizione "Vi fa giorno prima che da noi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

S Savona

I Imola

A Ancona

