Il XVI prima di Francesco

Home / Soluzioni Cruciverba / Il XVI prima di Francesco

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il XVI prima di Francesco' è 'Benedetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BENEDETTO

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Benedetto? Benedetto, nome che ricorda un periodo storico importante, si riferisce al XVI secolo, un'epoca in cui figure di rilievo come papa Benedetto sono emerse. Questo nome evoca un legame con il passato e con un'epoca di grande influenza religiosa e politica. La presenza di personaggi chiamati Benedetto ha segnato profondamente la storia ecclesiastica e culturale di quell'epoca, lasciando un'impronta duratura che ancora oggi si può riconoscere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il XVI prima di Francesco". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il XVI prima di Francesco nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Benedetto

Se la definizione "Il XVI prima di Francesco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il XVI prima di Francesco" conferma che la soluzione 'Benedetto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Benedetto

B Bologna E Empoli N Napoli E Empoli D Domodossola E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il XVI prima di Francesco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Benedetto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gli è succeduto papa FrancescoIl nome del papa emeritoOggetto di particolare favore divinoPapa che abdicò secoli prima di Benedetto XVIPrima di Francesco MarioSi studia prima di iniziare un viaggioMateria prima per barattoliIn marcia dopo la prima