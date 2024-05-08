Ritornò alla Germania nel 1935 dopo un plebiscito

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ritornò alla Germania nel 1935 dopo un plebiscito' è 'Saar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAAR

Perché la soluzione è Saar? SAAR è una regione che nel 1935 tornò alla Germania dopo un plebiscito, un voto popolare che ne determinò il passaggio sotto il controllo tedesco. Questa zona, situata nel bacino della Saar, aveva una storia complessa di appartenenze e influenze tra Francia e Germania. La decisione di riunirsi alla Germania rappresentò un momento importante nel contesto delle tensioni politiche e territoriali dell'Europa di quell'epoca. La regione continuò a essere un punto di interesse strategico e simbolico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ritornò alla Germania nel 1935 dopo un plebiscito". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Ritornò alla Germania nel 1935 dopo un plebiscito nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Saar

La definizione "Ritornò alla Germania nel 1935 dopo un plebiscito" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ritornò alla Germania nel 1935 dopo un plebiscito" conferma che la soluzione 'Saar' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Saar

S Savona A Ancona A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ritornò alla Germania nel 1935 dopo un plebiscito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Saar' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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