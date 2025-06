Ritornò a Cartagine per tenere fede alla parola data nei cruciverba: la soluzione è Regolo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ritornò a Cartagine per tenere fede alla parola data' è 'Regolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REGOLO

Curiosità e Significato... La soluzione Regolo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Regolo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Regolo? Regolo è uno strumento di precisione usato per misurare lunghezze o tracciare linee dritte, fondamentale in architettura e disegno. È un elemento semplice ma indispensabile per ottenere misure accurate e lavori ben fatti. Con il suo uso, si garantisce affidabilità e precisione in ogni progetto, sottolineando l'importanza degli strumenti di misura nella vita quotidiana e professionale.

Hai davanti la definizione "Ritornò a Cartagine per tenere fede alla parola data" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

