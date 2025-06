Il ritorno dopo una lunga assenza nei cruciverba: la soluzione è Rentrée

RENTRÉE

Curiosità e Significato di Rentrée

Approfondisci la parola di 7 lettere Rentrée: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rentrée? Rentrée è un termine francese che indica il ritorno alle attività quotidiane dopo una pausa, come le vacanze estive o invernali. È usato anche in italiano per descrivere il momento in cui si riprendono scuola, lavoro o routine, segnando un nuovo inizio. La parola evoca sensazioni di rinascita e rinnovamento, preparandoci ad affrontare con energia le sfide che ci attendono.

Come si scrive la soluzione Rentrée

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

R Roma

É -

E Empoli

