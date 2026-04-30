Importante bacino minerario tedesco

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Importante bacino minerario tedesco' è 'Saar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAAR

Perché la soluzione è Saar? SAAR è un importante bacino minerario tedesco caratterizzato dalla presenza di riserve di carbone e risorse industriali che hanno contribuito allo sviluppo economico della regione. La zona è conosciuta per la sua attività mineraria e la produzione di energia, giocando un ruolo strategico nel settore energetico locale e nazionale. La sua importanza deriva dalla combinazione di risorse naturali e infrastrutture che favoriscono l'industria e l'occupazione. La sua presenza ha influenzato profondamente la storia e l'economia della regione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Importante bacino minerario tedesco". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Importante bacino minerario tedesco nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Saar

La definizione "Importante bacino minerario tedesco" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Importante bacino minerario tedesco" conferma che la soluzione 'Saar' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Saar

S Savona A Ancona A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Importante bacino minerario tedesco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Saar' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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