Si getta nella Mosella

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si getta nella Mosella' è 'Saar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S A A R

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si getta nella Mosella

Si getta nella Mosella Risposta: SAAR

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S A R

Inizia con: S

S Finisce con: R

Perchè la soluzione è Saar? Durante una gita lungo il fiume, si decide di gettare un oggetto nella Mosella, ascoltando il suono della SAAR che scorre accanto. È un gesto semplice, che unisce natura e tradizione, lasciando un ricordo di quella giornata tra amici e il fruscio delle acque. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si getta nella Mosella: risposta da 4 lettere

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