La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La cavallina che portava colui che non ritornò' è 'Storna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STORNA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Storna più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Storna.

Perché la soluzione è Storna? Storna deriva dal verbo stornare, che significa deviare, spostare o allontanare qualcosa o qualcuno. Può indicare anche il distogliere l’attenzione o cambiare direzione. Nel linguaggio più poetico o figurato, suggerisce un movimento di allontanamento o deviazione da una strada o da un pensiero. In sostanza, è un termine ricco di sfumature che descrivono un cambiamento di rotta, anche simbolico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La cavallina che portava colui che non ritornaSta per colui o per coleiLa Francigena portava i pellegrini a RomaIl ritorno alla baseIl ritorno delle onde

Se "La cavallina che portava colui che non ritornò" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D A T N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STAND" STAND

