La Soluzione ♚ Una misura della pressione La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TORR . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una misura della pressione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Una misura della pressione: Vedi pressione (disambigua). la pressione è una grandezza fisica, definita come il rapporto tra il modulo della forza agente ortogonalmente su una superficie... Il Torr è un'unità non appartenente al SI di misura della pressione, operativamente equivalente a un millimetro di mercurio (mmHg). È la pressione differenziale che sostiene una colonna di mercurio alta 1 millimetro ovvero a 133,3223684 pascal. Il nome dell'unità ricorda Evangelista Torricelli, fisico e matematico italiano, cui si deve la scoperta del principio del barometro nel 1643, il quale usò un tubo di diametro interno non troppo sottile immerso in un vaso pieno di mercurio, chiamato appunto tubo di Torricelli. Un modo per definire la pressione è in termini dell'altezza di una colonna di un fluido che può essere sostenuta da tale ...

Altre Definizioni con torr; misura; pressione;