La Soluzione ♚ Antichi velieri militari

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GALEONI

Curiosità su Antichi velieri militari: Tall ships' race, la competizione che mette a confronto le tall ship, i velieri ad alti alberi delle navi scuola di tutto il mondo. in sei mesi l'amerigo... Il galeone fu un poderoso veliero da guerra, progettato per affrontare la navigazione oceanica, molto diffuso nel XVI e nel primo quarto del XVII secolo. Tecnologicamente erede del progresso marittimo che aveva dato origine alla caravella prima ed alla caracca poi, il galeone venne sviluppato con buona probabilità dagli spagnoli, ma è ancora oggi oggetto di controversia quale paese l'abbia realizzato per primo. A differenza di altri tipi di navi del tempo, il galeone era specificatamente progettato per compiere i lunghi viaggi oceanici. Le modifiche principali erano costituite da un castello di prua più basso, un castello di poppa di forma ...

