I tiranti dell alberatura dei velieri

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I tiranti dell alberatura dei velieri' è 'Sartie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SARTIE

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Perché la soluzione è Sartie? Le sartie sono elementi fondamentali nell'alberatura dei velieri, poiché supportano e stabilizzano le vele, consentendo di manovrare e mantenere la direzione della nave. Questi tiranti sono fissati alla parte superiore dell'albero e si estendono verso il basso, collegandosi alla chiglia o a punti di ancoraggio lungo la nave. La loro resistenza e posizione sono cruciali per la sicurezza e l'efficienza della navigazione, rendendo le sartie componenti essenziali dell'armamentario marittimo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I tiranti dell alberatura dei velieri". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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I tiranti dell alberatura dei velieri nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sartie

Questa pagina è dedicata alla definizione "I tiranti dell alberatura dei velieri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I tiranti dell alberatura dei velieri" conferma che la soluzione 'Sartie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sartie

S Savona A Ancona R Roma T Torino I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I tiranti dell alberatura dei velieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sartie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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