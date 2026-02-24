Piattaforma di osservazione sui velieri

SOLUZIONE: COFFA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Piattaforma di osservazione sui velieri" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piattaforma di osservazione sui velieri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Coffa? Una coffa è una struttura di legno o metallo posta sulla cima di un albero maestro di una nave, utilizzata come punto di osservazione e rifugio per gli ufficiali. Questa piattaforma permette di scrutare l'orizzonte, monitorare le vele e coordinare le manovre durante la navigazione. La sua posizione elevata consente di avere una visuale più ampia, fondamentale per la sicurezza e la gestione della imbarcazione. La coffa rappresenta un elemento chiave nel manto di comando di una nave.

In presenza della definizione "Piattaforma di osservazione sui velieri", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piattaforma di osservazione sui velieri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Coffa:

C Como O Otranto F Firenze F Firenze A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piattaforma di osservazione sui velieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

