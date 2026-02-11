I grossi velieri che venivano assaltati dai pirati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I grossi velieri che venivano assaltati dai pirati' è 'Galeoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALEONI

Perché la soluzione è Galeoni? I galeoni erano imbarcazioni di grandi dimensioni utilizzate nel passato, spesso cariche di tesori e merci preziose. Questi enormi velieri sono stati spesso presi di mira da pirati desiderosi di saccheggiarli. La loro robustezza e capacità li rendevano obiettivi ambiti durante le rotte commerciali. Sono diventati simboli di avventure marittime e di pericoli in mare.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I grossi velieri che venivano assaltati dai pirati" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I grossi velieri che venivano assaltati dai pirati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La definizione "I grossi velieri che venivano assaltati dai pirati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I grossi velieri che venivano assaltati dai pirati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Galeoni:

G Genova A Ancona L Livorno E Empoli O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I grossi velieri che venivano assaltati dai pirati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

