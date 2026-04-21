Manti militari in uso presso i Romani

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Manti militari in uso presso i Romani' è 'Clamidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLAMIDI

Perché la soluzione è Clamidi? Le clamidi erano i manti militari utilizzati dai Romani, riconoscibili per la loro funzione di protezione e distinzione durante le campagne e le parate. Questi indumenti erano realizzati in tessuti resistenti e spesso decorati con simboli o colorazioni che indicavano il rango o l’unità di appartenenza. La loro presenza era fondamentale per rafforzare l’identità delle truppe e garantire una certa coesione tra i soldati. La loro diffusione testimonia l’organizzazione e la disciplina dell’esercito romano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Manti militari in uso presso i Romani". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Manti militari in uso presso i Romani nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Clamidi

Se la definizione "Manti militari in uso presso i Romani" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Manti militari in uso presso i Romani" conferma che la soluzione 'Clamidi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Clamidi

C Como L Livorno A Ancona M Milano I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Manti militari in uso presso i Romani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Clamidi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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