I militari lo usano per avanzare nel buio

Home / Soluzioni Cruciverba / I militari lo usano per avanzare nel buio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I militari lo usano per avanzare nel buio' è 'Visore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VISORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I militari lo usano per avanzare nel buio" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I militari lo usano per avanzare nel buio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Visore? Un visore è uno strumento utilizzato dai militari per avanzare nel buio, grazie alla capacità di migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Attraverso l'uso di questa apparecchiatura, si può ottenere un’immagine chiara e dettagliata dell’ambiente circostante, anche nelle notti più oscure. Questo dispositivo permette di muoversi con maggiore sicurezza e precisione, facilitando operazioni tattiche e di sorveglianza senza essere facilmente individuati. La sua funzione principale è quella di rendere visibile l’invisibile.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I militari lo usano per avanzare nel buio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Visore

Se la definizione "I militari lo usano per avanzare nel buio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I militari lo usano per avanzare nel buio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Visore:

V Venezia I Imola S Savona O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I militari lo usano per avanzare nel buio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Mirino della telecameraPiccolo teleschermoAiuta i militari a muoversi nel buioLo e un salto nel buioLo sport in cui si usano le armi biancheLo usano i panettieriLo usano gli abbonati delle pay-tvLo usano gli arabi per aromatizzare il caffè