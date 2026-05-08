Il sud degli antichi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il sud degli antichi' è 'Austro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUSTRO

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Perché la soluzione è Austro? Austro è un termine che si riferisce al sud degli antichi, indicando la direzione geografica che si trova sotto l'orizzonte rispetto al punto di riferimento centrale. Questa parola deriva dall'uso storico e culturale per indicare la posizione meridionale in diverse civiltà e periodi. La sua applicazione si estende anche alle regioni meridionali di alcuni paesi, sottolineando la loro collocazione rispetto a un centro di riferimento. La comprensione di Austro aiuta a chiarire le coordinate spaziali in contesti storici e geografici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il sud degli antichi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il sud degli antichi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Austro

Quando la definizione "Il sud degli antichi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il sud degli antichi" conferma che la soluzione 'Austro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Austro

A Ancona U Udine S Savona T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il sud degli antichi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Austro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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