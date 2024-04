La Soluzione ♚ Può essere sfoderata

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Può essere sfoderata. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GIACCA

Curiosità su Puo essere sfoderata: Fondamentale per molti dei suoi rituali. un pugnale cryss, una volta sfoderato, non può essere riposto senza avere bevuto il sangue di un nemico. una particolare... La giacca è un indumento tipicamente maschile, che si indossa solitamente sopra la camicia e sotto il cappotto, il giubbotto o l'impermeabile. Quando è presente anche il panciotto, la giacca si indossa sopra di esso. A volte, in contesti non altamente formali, la giacca è indossata anche sopra la maglieria varia.

Altre Definizioni con giacca; essere; sfoderata;