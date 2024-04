La Soluzione ♚ Quello di particelle è una macchina che si trova al Cern

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Quello di particelle è una macchina che si trova al Cern. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ACCELERATORE

Curiosità su Quello di particelle e una macchina che si trova al cern: Sigla cern (afi: /'rn/; in francese conseil européen pour la recherche nucléaire), è il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, posto... In fisica un acceleratore di particelle è una macchina che ha lo scopo di produrre fasci di particelle subatomiche cariche o di ioni, tra cui elettroni, positroni, protoni e antiprotoni, e farli collidere tra loro a elevatissima velocità. I metodi per accelerare le particelle sono basati sull'uso congiunto di campi elettrici e magnetici, di cui i primi forniscono energia alle particelle cariche accelerandole, mentre i secondi servono eventualmente a curvarne la traiettoria sfruttando la forza di Lorentz (ad es. negli acceleratori circolari: ciclotrone e sincrotrone) o a correggere dispersioni spaziali e di impulso dei fasci accelerati. Tali ...

