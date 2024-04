La Soluzione ♚ Zorro è quello mascherato

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Zorro è quello mascherato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GIUSTIZIERE

Curiosità su Zorro e quello mascherato: Vendicatore mascherato immaginario con una doppia identità, zorro ha ispirato la creazione di diversi personaggi simili in riviste pulp e altri media, ed è un... Il giustiziere della notte (Death Wish) è un film del 1974 diretto da Michael Winner, tratto dal romanzo omonimo di Brian Garfield del 1972. Ambientato in una New York anni settanta, Paul Kersey (Charles Bronson) ingegnere e obiettore di coscienza, viene scosso e traumatizzato dall'omicidio della moglie e lo stupro della figlia a seguito di una rapina. Il fulcro della storia ruota intorno alla giustizia personale, in un ambiente dove la polizia è quasi impotente contro i criminali.

