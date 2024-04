La Soluzione ♚ Un raggio che trova applicazione in chirurgia

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Un raggio che trova applicazione in chirurgia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LASER

Curiosità su Un raggio che trova applicazione in chirurgia: Laboratori della hughes research. era un laser a stato solido che sfruttava il cristallo di rubino in grado di produrre un raggio laser rosso con una lunghezza... Il laser (acronimo dell'inglese «light amplification by stimulated emission of radiation», in italiano "amplificazione della luce mediante emissione stimolata della radiazione") è un dispositivo optoelettronico in grado di emettere un fascio di luce coerente. Il termine si riferisce oltre che al dispositivo anche al fenomeno fisico dell'amplificazione per emissione stimolata di un'onda elettromagnetica.

