C è chi lo preme a tavoletta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi lo preme a tavoletta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ACCELERATORE

Significato/Curiosita : C e chi lo preme a tavoletta

Modeste perdite di quota) e un'ora di cammino circa. proprio la rocca de premé, un torrione di puddinga, roccia sedimentaria risalente a circa 25 milioni di... In fisica un acceleratore di particelle è una macchina che ha lo scopo di produrre fasci di particelle subatomiche cariche o di ioni, tra cui elettroni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : C è chi lo preme a tavoletta : preme; tavoletta; Sul PC si preme assieme al tasto CTRL; Lo aguzza chi lo spreme ; Li preme il pianista; Tratte dalle preme sse; Danno drupe da spreme re; Una tavoletta con le ruote; tavoletta per i calcoli in uso fin dall antichità; Esegue prove acrobatiche su una tavoletta ; La tavoletta del cuoco; La tavoletta di legno usata dai muratori per stendere e spianare l intonaco;

Cerca altre Definizioni